Публичные слушания по изменению планировки микрорайона на улице Леона Поземского пройдут в Пскове

11:35, 15 сентября 2021, ПАИ

19 октября в зале заседаний Псковской городской Думы пройдут публичные слушания по вопросу внесения изменений в документацию по планировке территории микрорайона в границах улиц Технической, Алехина, Л. Поземского и границы муниципального образования «Город Псков». Соответствующее постановление подписала глава Пскова Елена Полонская. Мероприятие начнется в 18:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых санитарно-противоэпидемических требований, участникам публичных слушаний, желающим присутствовать на них очно, рекомендуется заблаговременно, до 15.00 18 октября, сообщить об этом в оргкомитет по проведению публичных слушаний (тел. 66-71-04, 66-40-25).

С документами, относящимися к теме публичных слушаний, можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», а также в управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова.

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний можно направить в срок до 19 октября включительно по адресу: Псков, улица Некрасова, 14. Кроме того, это можно сделать по электронной почте doc1@duma.pskov.ru или по факсу - 66-08-25.