Задержан гендиректор компании, обслуживавшей газовое оборудование в обрушившемся доме в Ногинске

11:59, 15 сентября 2021, ПАИ

Задержан гендиректор компании, которая обслуживала внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность. Именно поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. По причине неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома.

8 сентября в жилом доме в Ногинске произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, рухнули второй и третий этажи здания, а также частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек.

По последним данным МЧС, погибли 7 человек, 15 пострадали. Некоторые СМИ сообщают, ссылаясь на источник в силовых структурах, что жильцы дома могли оставить на ночь включенную газовую плиту для обогрева квартиры.

Пострадавшим при обрушении дома положена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей на члена семьи, для одиноких людей – 50 тысяч рублей. Кроме того, жильцам не пострадавшего от взрыва подъезда до сих пор не разрешено вернуться в квартиры. Им тоже будет выплачена компенсация.

По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В связи со случившимся «Газпром газораспределение Псков» просит родителей и детей соблюдать правила газовой безопасности.