Как пройдет в Пскове трехдневное голосование, рассказывает в медиацентре ПАИ Игорь Сопов
Как в Псковской области пройдет трехдневное голосование, о готовности избирательных участков, обеспечении легитимности выборов и эпидемиологической безопасности 15 сентября в медиацентре ПАИ рассказывает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
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