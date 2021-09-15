1260 наблюдателей будут работать на выборах в Псковской области

12:20, 15 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области на выборах 19 сентября заявлены 1260 наблюдателей от политических партий и кандидатов, от последних, в том числе, 205 человек. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 сентября.

В частности, от партии «Единая Россия» — 609, от «Справедливой России» - 354, от КПРФ - 8, от «Яблока» - 1.

«Кто больше всего говорил про наблюдение на избирательных участках, тот меньше всего усилий в эту сторону предпринял», - сказал Сопов.

Кроме того, он отметил, что планируется приезд нескольких международных экспертов (не наблюдателей). По линии СНГ будет международный наблюдатель, подчеркнул он.