Псковские школьники приняли участие во Всероссийском квесте «Технолидеры будущего»

12:51, 15 сентября 2021, ПАИ

Школьники Пскова приняли участие во Всероссийском квесте «Технолидеры будущего», который прошел 15 сентября в детском технопарке «Кванториум Псков».

Как сообщили Псковскому агентству информации в технопарке, учащиеся школы №17 Пскова посещают занятия Кванториума в рамках сетевого договора. Целью квеста, к которому они присоединились, является популяризация технологического предпринимательства. Школьники передвигались по станциям и отвечали на вопросы, связанные с монетизацией проектов, нанотехнологиями, современными изобретателями и интересными фактами о роботах. Игра проходила при помощи мобильного приложения «Технолидеры будущего» и карточек с дополненной реальностью.

«Технопредпринимательство - это важная сфера современной экономики. Именно там рождаются инновационные продукты и сервисы. Поэтому очень важно проводить просветительские мероприятия на эту тему среди детей», - отметил заместитель директора детского технопарка «Кванториум Псков» Сергей Тращенков.

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Квест проводился в рамках Акселератора технологических проектов «Технолидеры будущего». В рамках этой образовательной онлайн-программы школьники разрабатывают и запускают бизнес-проекты на основе собственных технологических разработок. Квест уже состоялся во многих школах и детских технопарках страны. Организатором выступает Фонд социальных инвестиций.