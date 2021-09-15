Псковичам напомнили о правилах использования электросамокатов

12:29, 15 сентября 2021, ПАИ

В пресс-службе УМВД России по Псковской области напомнили о правилах использования электросамокатов в связи с их нарастающей популярностью.

Действующее ПДД РФ на данный момент не предусматривает такой вид транспорта как электросамокат, а делит их уже на существующие три категории: велосипед, мопед и мотоцикл, разделяя их по мощности и скорости.

В Ведомстве отметили, что сотрудники ГИБДД имеют право остановить водителя электросамоката для проверки документов, выявления признаков опьянения или нарушений ПДД со стороны водителя. Кроме того, водительское удостоверение не требуется только в случае использования маломощного самоката (мощность менее 250кВт). Следует помнить, что водители электросамоката могут быть оштрафованы за езду без шлема или нахождение в нетрезвом виде, а также за нарушение правил дорожного движения.