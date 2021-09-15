В России выбрали 500 победителей розыгрыша призов среди привившихся от COVID-19

13:00, 15 сентября 2021, ПАИ

В России выбрали 500 победителей первого тиража розыгрыша денежных призов среди людей, которые привились от коронавируса. Как сообщается на сайте Правительства РФ, результаты отбора утвердила тиражная комиссия.

В соответствии с постановлением кабмина розыгрыш проводился среди сделавших прививку, за основу взяты данные Единого регистра вакцинированных и уникальные номера записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак». Номера победивших сертификатов можно будет узнать 15 сентября на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Лотерея проводится в два этапа. За весь период компьютер, используя алгоритм случайной выборки, дважды определяет победителей из списка всех участников. Всего будет выбрана 1 тысяча победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября 2021 года.

Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше.

Чтобы получить уведомление о выигрыше и предоставить данные банковской карты для начисления денег, необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «Мир». После подтверждения банковских реквизитов приз автоматически поступит на счёт победителя.

Выплаты производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.