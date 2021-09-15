Представитель общественной организации поблагодарила псковский СК

13:01, 15 сентября 2021, ПАИ

Представитель псковской областной организации «Дети - наше будущее» поблагодарил СУ СК России по Псковской области за сотрудничество и взаимодействие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Татьяна Шепелева рассказала об успешном взаимодействии с сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области и обратила внимание на то, что офицеры областного СК России участвуют в организации творческих, патриотических и профориентационных мероприятий для детей из многодетных семей из регионов и детей с ограниченными возможностями.

Как отмечает представитель организации, благодаря комплексу таких мероприятий растет духовно-нравственная культура молодежи и создаются условия для самореализации подростков.