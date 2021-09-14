Лаборатория «Ленфильм-дебют» начинает всероссийский отбор проектов

13:18, 15 сентября 2021, ПАИ

Киностудия «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential объявляют о старте приема заявок на участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», которая запустится весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе киностудии в офлайн- и онлайн-форматах. Прошедшие отбор конкурсанты получат возможность под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии доработать свои дебютные проекты до уровня полноценных, готовых к производству сценариев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Ленфильма».

Цель лаборатории – повысить качественный уровень отечественных дебютных проектов и тем самым увеличить количество оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами; помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст.

К рассмотрению принимаются сценарии полнометражных игровых фильмов.

Заявка должна включать:

Творческую биографию

Синопсис

Сценарий

Режиссерскую экспликацию

Мотивационное письмо

Ссылки на работы

В отборе участвует команда проекта — режиссер и автор(ы) сценария. Заявка подается режиссером, который должен быть дебютантом в полном метре, но иметь хотя бы одну законченную киноработу (короткий метр, веб-сериал, сериал, документальный фильм), демонстрирующую его профессиональные компетенции.

К участию приглашаются начинающие кинематографисты со всей России.

Прием заявок продлится до 15 ноября. Первый этап отбора будет проводиться командой редакторов продюсерского центра Potential, с 2014 года занимающегося поиском и развитием молодых талантов. 15 декабря состоится объявление шорт-листа из 30 проектов. 1 февраля станут известны 10 проектов-финалистов, авторы которых и примут участие в лаборатории. Сама лаборатория включит в себя три очных учебных недели в Санкт-Петербурге, индивидуальную онлайн-работу с кураторами между очными рабочими встречами и запланированный на осень 2022 года финальный питчинг перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.

Подать заявку можно здесь.

Лаборатория организована при поддержке Министерства культуры РФ.