Какую поддержку могут получить молодые ученые

13:31, 15 сентября 2021, ПАИ

Поддержка молодых ученых – одно из основных направлений государственной политики в области развития науки. Для того чтобы увеличить количество молодых людей, решивших связать свою жизнь с наукой, и поддержать их исследования, проводится целый ряд программ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Проектного офиса Года науки и технологий.

Мегагранты

Например, благодаря национальному проекту «Наука и университеты» исследователям выделяются мегагранты: исследователи из разных регионов могут получить до 90 млн рублей на свои разработки. Программа также предусматривает стажировки и повышение квалификации для молодых исследователей. Более 2500 сотрудников созданных лабораторий уже прошли стажировки, курсы повышения квалификации и обучение в ведущих вузах и научных организациях России и мира.

Научно-образовательные центры мирового уровня

Также нацпроект «Наука и университеты» помогает молодым ученым вести исследования в командах научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), центрах геномных исследований мирового уровня и международных математических центрах мирового уровня. Например, молодые ученые Белгородской области ведут исследования генетики, селекции и промышленной микробиологии в НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК», в НОЦ мирового уровня «Кузбасс» – занимаются разработками в сфере переработки полезных ископаемых, в Пермском НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование» – исследуют углеводороды, твердые полезные ископаемые, химические технологии и смежные отрасли, а в Западно-Сибирском межрегиональном НОЦ мирового уровня – биологическую безопасность, окружающую среду Арктической зоны, а также цифровую трансформацию нефтегазовой индустрии.

Поддержка Российского научного фонда

В течение ближайших трех лет на поддержку проектов с участием студентов и молодых ученых из Российского научного фонда (РНФ) направят дополнительное финансирование, которое поможет повысить результативность научных работ молодых исследователей. В настоящее время, по данным РНФ, ежемесячное вознаграждение аспиранта за счет гранта РНФ в среднем составляет 34 тыс. рублей. В 2020 году в выполнении финансируемых РНФ проектов принимало участие около 37,5 тыс. исследователей. Преобладающая часть исполнителей проектов, 27,1 тыс., – в возрасте до 39 лет включительно.

Трек «Наука» конкурса «Лидеры России»

В Год науки и технологий проходит ряд конкурсов и мероприятий, направленных на популяризацию науки и поддержку молодых ученых. Например, 16-18 сентября пройдет финал трека «Наука» конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». По его итогам лучшие участники трека получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки и получить предложения о работе в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях.

Молодые ученые ведут исследования в самых разных научных областях. Победитель и суперфиналист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Александр Петухов из Нижнего Новгорода работает в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского и в Институте прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН в Москве. Вместе со специалистами-психиатрами он разрабатывает алгоритм на основе нейронных сетей, с помощью которого можно анализировать текст людей с девиантным поведением. Эта нейронная сеть способна самостоятельно изучать реально существующие тексты. Если интегрировать алгоритм в социальную сеть, то он будет выявлять предрасположенности людей к суицидальным наклонностям. Также система может определять деструктивные намерения, такие как терроризм и экстремизм.

Победитель и суперфиналист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», заведующий научно-исследовательской лабораторией медицинской кибернетики и управления здравоохранения Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, кандидат медицинских наук, доцент, председатель совета молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края Артем Наркевич занимается разработкой интеллектуальных систем для повышения качества диагностики различных заболеваний при помощи искусственного интеллекта. В частности, он изучает методы обнаружения туберкулеза с помощью проведения автоматизированной бактериоскопической диагностики. Его исследование предлагает использовать цифровые технологии для анализа изображений препаратов мокроты, окрашенной по методу Циля-Нильсена, и повышает эффективность выявления больных туберкулезом, так как исключает человеческий фактор из процесса диагностики.

Финалист другой специализации конкурса «Лидеры России 2020» – «Здравоохранение» – вместе с коллегами запустила всероссийскую онлайн-платформу для реабилитации и восстановления пациентов, переболевших COVID-19. Ильмира Гильмутдинова – кандидат медицинских наук, заведующая отделом биомедицинских технологий Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России – создала телемедицинскую платформу «COVIDREHAB», позволяющую проводить бесплатную онлайн-реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. По словам ученого, согласно большинству научных исследований, у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19 после выписки из стационара могут сохраняться кашель, одышка, признаки гипо- или атрофии мышц (включая дыхательные мышцы и мышцы туловища) и другие нарушения. Платформа помогает пациентам восстановиться и улучшить состояние здоровья.

Премия Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых

В прошлом году премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и почетные звания лауреатов премии Президента Российской Федерации для молодых ученых были присуждены за исследования в области биологии, искусственного интеллекта, медицины и физики.

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии Кирилл Антонец и Антон Нижников были награждены за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий, а также за объяснение их функционального значения. Ученые открыли у растений и симбиотических бактерий особые функциональные белки — амилоиды, которые обладают устойчивостью к действию пищеварительных ферментов и способны годами сохраняться во внешней среде.

Исследователи из Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина получили премию за формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков. Они создали новый подход к лечению онкозаболеваний и предложили к использованию две уникальные технологии лечения опухолей различного происхождения. Первый метод представляет собой применение вместе с химиотерапией препарата «Панаген», он снижает побочные эффекты химиотерапии и способствует активации противоопухолевого иммунитета. Второй метод заключается в подборе режима инъекций цитостатика, блокирующего деление опухолевых клеток, и препарата на основе ДНК индивидуально для каждой опухоли.

Старший научный сотрудник Университета Иннополиса Владимир Максименко создал инвазивные и неинвазивные интерфейсы «мозг-компьютер» (ИМК) для контроля нормальной и патологической активности мозга. Его разработка позволяет предотвращать приступы у больных эпилепсией, моделировать воображаемую двигательную активность для реабилитации пациентов после инсультов и травм, также один из предложенных ученым интерфейсов определяет степень концентрации внимания, что особенно полезно в образовательном процессе.

Заведующий лабораторией Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук Евгений Хайдуков был награжден премией Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за фундаментальные исследования антистоксовых нанокристаллов и создание передовых технологий на их платформе. Он создал платформу для синтеза нанокристаллов, которые после облучения электромагнитными волнами низкой энергии испускают фотоны уже более высокой энергии. Разработку ученого можно применять в медицине: в частности, она послужила основой нового метода фотодинамической терапии меланомы с использованием витамина В2. Кроме того, нанометки можно использовать для защиты от подделок нефти, денежных знаков и другого.

В проектах научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) также принимают участие молодые исследователи. Например, этим летом НОЦ Юга России во время встречи губернатора Ростовской области с молодыми учеными и экспертами научного сообщества представил восемь проектов прорывных молодежных лабораторий. В их числе – разработки в сфере интеллектуальных сельхозмашин, перспективной медицины и технологий по повышению плодородия почв.

25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

Подробная информация о мероприятиях Года доступна на сайте годнауки.рф.

АНО «Национальные приоритеты» – оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации.