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Культура

Доступность инклюзивного пространства в учреждениях культуры обсудят в Псковской областной библиотеке

16 сентября с 10:00 до 12:00 в Псковской областной научной библиотеке (Профсоюзная, 2) состоится международный круглый стол «Инклюзивные пространства в учреждениях культуры». Формат мероприятия предусматривает очную дискуссию и online-подключения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В ходе мероприятия участники рассмотрят следующие вопросы: степень доступности учреждений культуры России и Беларуси для людей с особенностями; формы повышения квалификации библиотечных специалистов, работающих с пользователями с ОВЗ; опыт инклюзии в работе со взрослыми и детьми, проживающими в специальных интернатах, библиотечные и театральные проекты для незрячих и слабовидящих.

В качестве спикеров приглашены: заместитель директора ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Оксана Сухарева, заведующая отделом периодических изданий Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина Республики Беларусь Ольга Шибеко, специалисты инклюзивного культурного центра «Тверская15» (г. Москва) - помощник куратора Александра Якушева и педагог Маргарита Бабицкая, заместитель директора по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, директор Детской театральной мастерской «Гвозди» Марина Николаева.

Участниками и слушателями станут специалисты библиотек Псковской области, Выборга, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Твери, Брянска, Москвы, имеющие опыт построения доступной среды в своих учреждениях.

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