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Общество

День спортивного журналиста отмечают в мире

Международный день спортивного журналиста отмечают сегодня, 2 июля, сообщает calend.ru. Праздник установили в честь образования в этот день 100 лет назад Международной ассоциации спортивной прессы.

Фото: ПАИ

Сегодня эта ассоциация объединяет 160 национальных союзов журналистов из 130 стран мира.

В России есть Федерация спортивных журналистов, объединяющая спортивных журналистов более 80 регионов страны. В частности, основными задачами этой федерации являются пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта, развитие спортивной журналистики.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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