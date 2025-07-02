День спортивного журналиста отмечают в мире

07:50, 02 июля 2025, ПАИ

Международный день спортивного журналиста отмечают сегодня, 2 июля, сообщает calend.ru. Праздник установили в честь образования в этот день 100 лет назад Международной ассоциации спортивной прессы.

Сегодня эта ассоциация объединяет 160 национальных союзов журналистов из 130 стран мира.

В России есть Федерация спортивных журналистов, объединяющая спортивных журналистов более 80 регионов страны. В частности, основными задачами этой федерации являются пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта, развитие спортивной журналистики.

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