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Общество

Сирены звучат в Псковской области

Проверка готовности региональной системы оповещения населения проходит в Псковской области сегодня, 2 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В 8:00 (региональный уровень) и 8:10 (муниципальный уровень) будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании передадут речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 состоится проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

Отметим, что проверка готовности системы оповещения населения проводится регулярно. Она позволяет оценить состояние системы оповещения к своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

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