Великолукский эпидемиолог: Инкубационный период коронавируса сократился до двух дней

14:38, 15 сентября 2021, ПАИ

«Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. Предполагалось, что они будут менее опасными для человека, ослабеют, однако получилось по-другому: новые штаммы оказались гораздо заразнее своего прародителя», - рассказал газете «Наш путь» врач-эпидемиолог Великолукской межрайонной больницы Иван Сажин.



По его словам, теперь один человек, болеющий коронавирусом, способен заразить гораздо больше людей из своего окружения и сделать это гораздо быстрее. «Если раньше инкубационный период составлял порядка 14 дней, то теперь он составляет от 2 до 14 дней. Проще говоря, человек заражается моментально и моментально же заражает членов своей семьи. Вдобавок само течение болезни сейчас стало тяжелее. Притом неважно, о пациентах какого возраста ведется речь – о молодых, взрослых или пожилых, новые штаммы коронавируса равно беспощадны для людей всех возрастов», - подчеркнул врач.



«В прошлом году, в самом начале пандемии, считалось, что дети либо вообще не болеют коронавирусом, либо болеют им в легкой форме, – напомнил Иван Сажин. – Теперь становится все очевиднее, что дети тоже могут переносить коронавирус в тяжелой форме. Также более тяжело переносить болезнь стали люди до 45 лет. Если раньше они в основном болели либо в легкой форме, либо средней тяжести, то теперь мы вынуждены констатировать: болезнь стала агрессивнее для всех. Не говоря уже о пенсионерах и предпенсионерах».



Врач обратил внимание, что симптомы в общем остались прежними, однако появляться стали буквально на второй день после заражения. «Повышение температуры, потеря вкуса и/или обоняния, головная боль, боль в мышцах, заложенность носа, боль в горле, кашель, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта… Каждый из этих симптомов отдельно или в совокупности – повод незамедлительно обратиться к врачу», - подчеркнул Сажин.



«Но люди, заболевая, стали затягивать с обращением к специалистам. Многие думают, что если их друзья, родственники, знакомые перенесли коронавирус в легкой форме, то же ждет и их. В итоге занимаются самолечением до последнего, а к специалистам попадают уже в бессознательном состоянии, – отметил Иван Сажин. – Всего этого можно избежать – во-первых, необходимо более внимательно относиться к своему здоровью, во-вторых, хотя, может быть, именно этот пункт и должен быть «во-первых» – вакцинироваться. Как врач-эпидемиолог, я регулярно провожу исследования и вижу, что в организме привитых людей вырабатывается достаточное количество антител, чтобы успешно противостоять коронавирусу. Прививки в прямом смысле спасают жизни».