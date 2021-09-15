Как различить симптомы COVID-19 и ОРВИ, рассказала локнянский врач-терапевт

14:38, 15 сентября 2021, ПАИ

Как различить симптомы COVID-19 и ОРВИ, узнала газета «Восход» Локнянского района у участкового врача-терапевта Галины Колосовой.

Она рассказала, что вирусы ОРВИ, как и новый коронавирус, относятся к капельным инфекциям. Это означает, что заражение происходит чаще всего через носителей вируса: частички вируса распространяются с их слюной по воздуху или поверхностям, например при кашле, во время разговора или при чихании, и оттуда, в свою очередь, попадают в дыхательные пути другого человека. «Невозможно только лишь по симптомам точно определить, идет речь о новом коронавирусе или о каком-то другом вирусе, вызывающем воспаление дыхательных путей. Поэтому в настоящее время при любых симптомах острого респираторного заболевания, а также при возникновении температуры рекомендуется подозревать новый коронавирус и, чтобы его исключить, сдать тест на коронавирус», - отметила специалист.

Она добавила, что COVID-19 и вирусы ОРВИ имеют сходную картину заболевания. Они оба вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и летального исхода. Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем. «В силу этого важные медико-санитарные меры, которые все могут предпринимать для предотвращения инфекции, являются одинаковыми, например: гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета (кашлять в локоть или в бумажный платок с последующим незамедлительным выбрасыванием), ношение маски, соблюдение дистанции (1,5-2 метра)», - подчеркнула Галина Колосова.

Важным различием между этими двумя вирусами, по её словам, является скорость передачи. ОРВИ имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов - 2-3 дня) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19 (до 14 дней). Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 дней, в то время как для вирусов ОРВИ последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что ОРВИ может распространяться быстрее, чем COVID-19.

«Дети являются важным фактором передачи вирусов ОРВИ в обществе. Для вируса COVID-19 первоначальные данные показывают, что болезнь затрагивает детей меньше, чем взрослых, и частота случаев заболевания с клиническими проявлениями в возрастной группе 0-19 лет является низкой», - заметила врач.

В то время, как эти два вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых случаев отличается. Галина Колосова сказала, что для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% – тяжелыми, требующими оксигенации, 5% – критическими, требующими вентиляции. Для COVID-19 доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для ОРВИ.

«Больше всего риску тяжелой формы ОРВИ подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Что касается COVID-19, то в настоящее время мы знаем, что пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелой инфекции», - заявила специалист.

При ОРВИ наблюдается жар, кашель, боль в горле, мышечная боль, головная боль, «капающий» или «заложенный» нос, усталость. Большинство заболевших ОРВИ людей выздоравливает быстрее чем за две недели (7-10 дней).

При COVID-19 фиксируется температура 37-37,5 градуса, кашель (длительный, сухой и может сопровождаться болью в грудной клетке), слабость, затрудненное дыхание, одышка. Коронавирусная инфекция может вызывать расстройство пищеварения (диарея, тошнота, рвота), при ОРВИ такие явления встречаются редко.

COVID-19 на 7-8 день у определенного процента людей может переходить на следующую стадию, когда появляется одышка и дыхательная недостаточность.

Для ОРВИ характерно, что распространение болезни уменьшается весной и возвращается осенью, с холодами.

Погода не влияет на COVID-19. Даже если распространение COVID-19 весной уменьшается, он может вернуться осенью.

«Данную информацию нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. При заболевании, для постановки диагноза и правильного назначения лечения при первых симптомах простуды следует обращаться к врачу, не заниматься самолечением, так как это могут быть признаки коронавируса. И обращение на поздних стадиях чревато ухудшением состояния здоровья, а иногда приводит и к летальному исходу», - заключила Галина Колосова.