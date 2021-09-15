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Как отличить коронавирус от простуды, рассказал врач куньинской больницы

Врач куньинской больницы Усик Джндоян рассказал, как отличить коронавирус от простуды, пишет районная газета «Пламя».

Врач отметил, что симптомы коронавируса могут быть самыми разными и очень схожими с признаками других острых респираторных заболеваний.

«Даже потеря обоняния и вкуса свойственны не только коронавирусу, но и другим болезням, например, гриппу. Повышение температуры, общая изнуряющая слабость также являются симптомами различных недугов, часто они присутствуют при пневмонии. Если иметь в виду то, что часть людей болеет коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, поставить точный диагноз можно только на основании анализа – теста на коронавирус», – отметил Усик Джндоян.

Также специалист отметил, что не стоит медлить с обращением к врачу и заниматься самолечением. Бесконтрольный приём антибиотиков может угнетать естественный иммунитет.

«Только врач может здраво оценить состояние пациента, взвесить все «за» и «против», и на основании этого принять разумное решение. Поэтому я рекомендую при любых признаках острого респираторного заболевания обращаться к врачу», – добавил спикер.

Врач также добавил, что помочь организму не заболеть поможет вакцинация от коронавируса и поддержка естественного иммунитета.

«Естественный иммунитет тем и хорош, что дан нам самой природой, и поддерживать его лучше всего простыми и проверенными методами. Прежде всего, человеку необходимо хорошее, разнообразное питание, здоровый полноценный сон, отказ от вредных привычек. Таких, как курение, злоупотребление алкоголем. Конечно, нельзя переохлаждаться, а вот разумное, грамотное закаливание совсем не повредит», – подчеркнул Усик Джндоян, призвав всех внимательно относиться к своему здоровью и беречь себя.

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