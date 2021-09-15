Как отличить коронавирус от простуды, рассказал врач куньинской больницы

22:03, 15 сентября 2021, ПАИ

Врач куньинской больницы Усик Джндоян рассказал, как отличить коронавирус от простуды, пишет районная газета «Пламя».

Врач отметил, что симптомы коронавируса могут быть самыми разными и очень схожими с признаками других острых респираторных заболеваний.

«Даже потеря обоняния и вкуса свойственны не только коронавирусу, но и другим болезням, например, гриппу. Повышение температуры, общая изнуряющая слабость также являются симптомами различных недугов, часто они присутствуют при пневмонии. Если иметь в виду то, что часть людей болеет коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, поставить точный диагноз можно только на основании анализа – теста на коронавирус», – отметил Усик Джндоян.

Также специалист отметил, что не стоит медлить с обращением к врачу и заниматься самолечением. Бесконтрольный приём антибиотиков может угнетать естественный иммунитет.

«Только врач может здраво оценить состояние пациента, взвесить все «за» и «против», и на основании этого принять разумное решение. Поэтому я рекомендую при любых признаках острого респираторного заболевания обращаться к врачу», – добавил спикер.

Врач также добавил, что помочь организму не заболеть поможет вакцинация от коронавируса и поддержка естественного иммунитета.

«Естественный иммунитет тем и хорош, что дан нам самой природой, и поддерживать его лучше всего простыми и проверенными методами. Прежде всего, человеку необходимо хорошее, разнообразное питание, здоровый полноценный сон, отказ от вредных привычек. Таких, как курение, злоупотребление алкоголем. Конечно, нельзя переохлаждаться, а вот разумное, грамотное закаливание совсем не повредит», – подчеркнул Усик Джндоян, призвав всех внимательно относиться к своему здоровью и беречь себя.