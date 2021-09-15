Псковичам рассказали, как уберечь ребенка от опасности

16:13, 15 сентября 2021, ПАИ

Чтобы ваш ребенок не попал в беду, нужно научить его быть бдительным по дороге в школу, пишет Telegram-канал «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ».

За последние месяцы в нашей стране произошло несколько трагедий, связанных с похищением детей, в связи с этим инструктора добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» советуют проговаривать со своими детьми правила безопасности.

Чтобы ваш ребенок оставался бдительным по дороге в школу или по пути в магазин, следует рассказывать ему о том, что может произойти. Следует напоминать ребенку, что не стоит доверять незнакомым людям на улице или в знакомом дворе, а если такое происходит, то рекомендуют выяснить причины у ребенка, почему он это сделал.

Кроме того, нужно объяснить ребенку, что соседи и ваши коллеги также остаются незнакомыми людьми и не следует с ними куда-то уходить или разговаривать без вашего согласия или присутствия.