Объявлен в розыск экс-замглавы Северо-Западного управления ФТС

Экс-замглавы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максим Мамчур заочно арестован и объявлен в розыск по делу о крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Мамчура Максима Сергеевича удовлетворено. Он объявлен в международный розыск», - сообщила пресс-секретарь Басманного суда столицы Ирина Софинская.