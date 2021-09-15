Объявлен в розыск экс-замглавы Северо-Западного управления ФТС
Экс-замглавы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максим Мамчур заочно арестован и объявлен в розыск по делу о крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС.
«Ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Мамчура Максима Сергеевича удовлетворено. Он объявлен в международный розыск», - сообщила пресс-секретарь Басманного суда столицы Ирина Софинская.
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