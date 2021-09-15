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Не заниматься самолечением призвал заместитель главврача островской больницы

Не заниматься самолечением советует заместитель главного врача Островской межрайонной больницы по поликлинической работе Дмитрий Савельев. Об этом сообщает газета «Островские вести».

«Если у вас появляются симптомы ОРВИ, причём они могут иметь ярко выраженный характер, вплоть до высокого повышения температуры, заложенности носа, боли в горле, першения, кашля, у пожилых людей — зачастую утомляемость, повышенная слабость, необходимо в первые же дни обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом», - подчеркнул специалист.

Он отметил, что отказ от медицинской помощи может привести к развитию осложнений - поражению лёгочной системы, развитию пневмоний, дыхательной недостаточности, что чревато в том числе и коронавирусом. Если есть такие подозрения, врач направит на ПЦР-исследование на предмет выявления коронавируса.

«Если в течение трёх дней температура держится, не стоит терпеть, необходимо вызвать врача. Однако, повторюсь, пожилым людям ждать не стоит, необходимо обращаться сразу, в первые дни», - добавил Дмитрий Савельев.

По его словам, температуру, головную боль можно снять вечером, например, и подождать до утра. Но потом всё-таки необходимо вызвать врача, чтобы проконсультироваться, какие препараты принимать, чтобы специалист оценил состояние, есть ли признаки дыхательной недостаточности, как функционирует сердечно-сосудистая система, измерил пульс, давление.

Врач также добавил, что вакцинация от коронавируса не исключает и не заменяет собой вакцинацию от гриппа. «От гриппа мы по-прежнему сезонно вакцинируем население. Вакцина нами уже получена. Можно прийти и сделать прививку у нас в поликлинике, а также в мобильных пунктах. Единственно, необходимо помнить, что между прививкой от коронавируса и прививкой от гриппа должно пройти не менее тридцати дней», - сказал он.

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