Северный ветер и до +16 градусов ожидается в Псковской области 16 сентября
16 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +11 до +16.
Будет дуть ветер северного направления со скоростью 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.
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