Северный ветер и до +16 градусов ожидается в Псковской области 16 сентября

15:28, 15 сентября 2021, ПАИ

16 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +11 до +16.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.