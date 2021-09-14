Арт-показ творческой группы «т.о.ч.к.» состоится в Центральной библиотеке Пскова

15:56, 15 сентября 2021, ПАИ

20 сентября в 17:00 в Центральной городской библиотеке состоится арт-показ «Сквозь горизонт» творческой группы «т.о.ч.к.». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

«Название арт-показа отражает стремление выйти за рамки повседневной реальности для поиска в пространстве сюрреального. Взглянув на мироздание сквозь, художники размышляют о природе человека, о месте сознания в вечности, о Боге, о смерти, о любви, практикуя разные виды визуального искусства: живопись, графику, коллаж, скульптуру и инсталляции, digital-арт и фотографию. Они деформируют форму и смыслы, выхватывая из потоков мыслеформ фантомные отражения реальности, собирая их во что-то свое, блуждают в хаосе абсолютной абстракции или осмысляют предметную действительность», - так предстоящий показ охарактеризовали его авторы.

Творческая группа «т.о.ч.к.» существует с 2020 года как сообщество пяти молодых художников Пскова, в которое входят Наталья Грищенко, Григорий Приймачук, Максим Лешин, Богдан Аквинский, Дмитрий Ворожцов. Цель их совместной деятельности - создание кластера современного искусства в Пскове. У группы уже несколько совместных выставок. 20 сентября художники приглашают всех, кто интересуется современным искусством, «к путешествию по миру их фантазий».

Кураторами арт-показа являются Дмитрий Яблочкин и Илья Семин.

Предусмотрена концептуальная чайная, где каждый сможет задать художникам свои вопросы.