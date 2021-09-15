Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Клиенты Tele2 в Пскове получают кофе в подарок

Tele2 дарит псковичам кофе на выбор при любой покупке в сети кофеен ToursCOFFEE. Абоненты Tele2 могут пользоваться предложением каждый день в рамках программы лояльности «Больше» до 30 ноября 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Tele2 продолжает работать по другим правилам и дарит своим клиентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. Участники программы лояльности «Больше» до 30 ноября 2021 года при любой покупке в сети ToursCOFFEE могут получить кофейный напиток в подарок: американо, капучино, латте или какао на выбор.

Для того чтобы активировать предложение от Tele2 и ToursCOFFEE, необходимо оформить заказ на любую сумму в кофейне, открыть мобильное приложение «Мой Tele2», перейти в раздел программы лояльности «Больше», выбрать предложение «Кофе в подарок» и активировать промокод. После получения SMS с кодом достаточно показать его продавцу на кассе - в подарок клиенту предложат бесплатный кофе. Более подробные условия акции доступны по ссылке.

В ToursCOFFEE гостям предлагают как классику, так и фирменные напитки, а также завтраки и различные перекусы. Заведения расположены на Советской ул., 23, в ТЦ «Империал» на Коммунальной ул., 41, в ТЦ «Акваполис» на ул. Кузбасской Дивизии, 19, на ул. Пушкина, 4 и на ул. Льва Толстого, 3 (кофейня KULTURA).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

15 сентября 2021

Более 630 псковских детей удалось подготовить к школе в рамках благотворительной акции
15 сентября 2021

Стиральную машину *bosh продают за миллион рублей в Пскове
15 сентября 2021

Михаил Ведерников поручил выделить деньги на строительство новой скважины в Локне
15 сентября 2021

Псковичам рассказали, как уберечь ребенка от опасности

15 сентября 2021

Главным врачом Себежской районной больницы стал Алексей Прокофьев
15 сентября 2021

Ограждение вокруг школы №24 в Пскове появится в следующем году
15 сентября 2021

Воркаут-площадку установили в Острове
15 сентября 2021

Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...