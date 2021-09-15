ПсковГУ подписал соглашение с Промышленным электротехническим кластером

15:54, 15 сентября 2021, ПАИ

ПсковГУ подписал соглашение с управляющей компанией Промышленного электротехнического кластера Псковской области о долговременном сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в рамках пресс-конференции по итогам проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов» 15 сентября. Подписи в соглашении поставили ректор ПсковГУ Наталья Ильина и генеральный директор кластера Денис Мунштуков.

В рамках соглашения студенты смогут проходить практику на заводах и предприятиях, а также получат помощь в трудоустройстве. В свою очередь, у работников управляющей компании будет возможность проходить переподготовку и повышение квалификации в ПсковГУ.

«Проект, безусловно, должен продолжаться. Благодаря ему больше половины выпускников нашли своё место работы. Более тысячи студентов положительно оценили важность полученных знаний, необходимость непрерывной практики и практики на предприятиях. Кроме того, более 460 студентов прошли образовательные интенсивы и работали с федеральными экспертами», - отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

По словам ректора, ПсковГУ является родиной выпускников, работающих на ведущих предприятиях региона, в том числе занимающих руководящие должности.

«Думаю, проект очень сильно приобретёт, если дополнительно мы внесём вопрос заключения договоров целевого обучения ребят, участвующих в проекте «Взлётная полоса», - добавила Наталья Ильина.

«Этот проект является уникальным и эффективным решением кадрового дефицита. Благодаря правильному и конструктивному диалогу между предприятиями и учреждениями высшего и среднего специального образования удастся значительно повысить уровень компетенции молодых ребят», - отметил в свою очередь генеральный директор Промышленного электротехнического кластера Денис Мунштуков.

«Взлетная полоса для молодых профессионалов» – это образовательный проект, который дает новые возможности студентам университета и работникам предприятий. Проект впервые прошёл в 2021 году в трех регионах России – Владимирской, Нижегородской и Псковской областях.

Участниками проекта стали студенты старших курсов ПсковГУ и Колледжа ПсковГУ. Они решали реальные кейсы для предприятий региона, а также проходили стажировки и программы наставничества на заводах «ЗЭТО», «АВАР» и «ПЭМЗ».

ПсковГУ активно сотрудничает с предприятиями региона. Напомним, в августе этого года ПсковГУ и Союз машиностроителей Псковской области договорились об организации непрерывных практик для студентов Колледжа ПсковГУ на заводах «ЗЭТО», «М-Конструктор», «Микрон», «Велмаш», «ПЭМЗ» и других.

Проект «Взлётная полоса» курирует Центр карьеры и трудоустройства ПсковГУ.