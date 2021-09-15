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Общество

Ограждение вокруг школы №24 в Пскове появится в следующем году

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте рассказал, что посетил спортивный стадион на территории школы №24.

Стадион был построен в рамках проекта «Газпром - детям». Спортивный стадион доступен для посещения гражданами в часы работы школы.

«Необходимо дополнительно обустроить периметральное ограждение школы. В бюджет следующего года заложим денежные средства для решения этого вопроса», - отметил Елкин.

Кроме того, и. п. главы администрации города отметил, что даже такие объекты попадают в поле зрения вандалов, и призвал сообщать об актах вандализма в полицию.

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