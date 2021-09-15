Главным врачом Себежской районной больницы стал Алексей Прокофьев

16:07, 15 сентября 2021, ПАИ

15 сентября Алексей Прокофьев вступил в должность главного врача Себежской районной больницы. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

В церемонии представления нового руководителя медицинской организации приняли участие председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, глава Себежского района Леонид Курсенков и медицинский персонал больницы.

Марина Гаращенко поприветствовала сотрудников поликлиники, отметила их роль в нынешней ситуации борьбы с коронавирусной инфекцией и поздравила руководителя с почетной должностью.

«В течение года Алексей Дмитриевич исполнял обязанности главного врача. За это время он показал себя хорошим управляющим, понимающим процессы, которые сейчас происходят в системе здравоохранения. Комитетом здравоохранения был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. В открытом эфире любой желающий мог принять участие в конкурсе. По окончании сбора и проверки всех необходимых документов кандидат был признан как прошедший все конкурсные процедуры. Поэтому прошу поздравить Алексея Дмитриевича с новым статусом», - сказала Гаращенко.

Леонид Курсенков пожелал новому главному врачу и сотрудникам больницы продуктивной совместной работы и напомнил, что здоровый коллектив – залог общей качественной работы.

Алексей Прокофьев поблагодарил гостей за поздравления и пообещал со всей ответственностью, как и прежде, стоять на страже здоровья жителей Себежского района.