Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главным врачом Себежской районной больницы стал Алексей Прокофьев

Фото газета "Призыв".

15 сентября Алексей Прокофьев вступил в должность главного врача Себежской районной больницы. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

В церемонии представления нового руководителя медицинской организации приняли участие председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, глава Себежского района Леонид Курсенков и медицинский персонал больницы.

Марина Гаращенко поприветствовала сотрудников поликлиники, отметила их роль в нынешней ситуации борьбы с коронавирусной инфекцией и поздравила руководителя с почетной должностью.

«В течение года Алексей Дмитриевич исполнял обязанности главного врача. За это время он показал себя хорошим управляющим, понимающим процессы, которые сейчас происходят в системе здравоохранения. Комитетом здравоохранения был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. В открытом эфире любой желающий мог принять участие в конкурсе. По окончании сбора и проверки всех необходимых документов кандидат был признан как прошедший все конкурсные процедуры. Поэтому прошу поздравить Алексея Дмитриевича с новым статусом», - сказала Гаращенко.

Леонид Курсенков пожелал новому главному врачу и сотрудникам больницы продуктивной совместной работы и напомнил, что здоровый коллектив – залог общей качественной работы.

Алексей Прокофьев поблагодарил гостей за поздравления и пообещал со всей ответственностью, как и прежде, стоять на страже здоровья жителей Себежского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

15 сентября 2021

Более 630 псковских детей удалось подготовить к школе в рамках благотворительной акции
15 сентября 2021

Стиральную машину *bosh продают за миллион рублей в Пскове
15 сентября 2021

Михаил Ведерников поручил выделить деньги на строительство новой скважины в Локне
15 сентября 2021

Псковичам рассказали, как уберечь ребенка от опасности

15 сентября 2021

Главным врачом Себежской районной больницы стал Алексей Прокофьев
15 сентября 2021

Ограждение вокруг школы №24 в Пскове появится в следующем году
15 сентября 2021

Воркаут-площадку установили в Острове
15 сентября 2021

Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...