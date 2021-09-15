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Михаил Ведерников поручил выделить деньги на строительство новой скважины в Локне

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить средства на строительство новой скважины в Локне. Речь об этом шла в ходе встречи с главой Локнянского района Ниной Степановой 15 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Нина Степанова рассказала, что обсадная труба самоизливной скважины находится в неудовлетворительном состоянии. При этом вода оттуда поступает на шесть объектов, в том числе в котельную и детский сад, а также десять улиц поселка. Все они в настоящее время испытывают сложности с напором воды, так как снизилось давление при ее подаче.

Специалисты обследовали скважину и выяснили, что ремонтировать ее нецелесообразно, необходимо пробурить новую. Стоимость проекта составляет 5,5 млн рублей. В настоящее время администрация муниципалитета реализует временные меры для обеспечения устойчивого водоснабжения — насос должен компенсировать упавшее давление.

Глава региона сообщил, что даст поручение выделить лимиты на реализацию проекта. При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что контракт нужно сделать двухлетним, чтобы уже в 2021 году разыграть конкурс и проавансировать работы. Руководитель муниципалитета поблагодарила губернатора за оперативное принятие решения по актуальному вопросу для Локнянского района.

Затем руководитель муниципалитета доложила о реализации в Локнянском районе национальных проектов. В частности, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в райцентре приведен в порядок парк. Здесь уложены новые дорожки, установлены новые ворота. Работы выполнены в срок. В рамках рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2022 год в Локнянском районе жители проголосовали за установку в данном парке детской площадки. Конкурс будет разыгран в текущем году, а работы проведут в следующем году.

В муниципалитете в текущем году появилась спортивная площадка по программе «Газпром — детям». Вместе с возведенной в прошлом году площадкой для сдачи норм ГТО, по словам Нины Степановой, они образуют многофункциональное общественное пространство. Также руководитель муниципалитета добавила, что Локнянский район активно включился в программу льготной догазификации. В местной администрации работают специалисты, которые помогают ресурсоснабжающей организации составить списки домовладений.

Самым важным руководитель муниципалитета назвала вопрос подготовки к проведению отопительного сезона. Общая готовность в районе крайне высокая. Поскольку нет технической возможности подать тепло в социальные учреждения отдельно, то с ночи 15 сентября отопление включат повсеместно. В настоящий момент у администрации муниципалитета нет долгов перед ресурсоснабжающими организациями, все учреждения снабжены необходимым запасом топлива.

Также главе региона доложили о ситуации с распространением COVID-19 и проведении профилактической вакцинации от данного заболевания. Нина Степанова отметила, что районная администрация уделяет большое внимание вопросу соблюдения противовирусных регламентов, уровень заболеваемости в муниципалитете один из самых низких по региону. Вакцинированны более 2,2 тыс. человек.

Михаил Ведерников спросил, есть ли дефицит вакцины от COVID-19 в муниципалитете. Нина Степанова подчеркнула, что в настоящее время препарата достаточно.

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