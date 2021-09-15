Сотрудники швейной фабрики «Славянка» рассказали Александру Козловскому о необходимости новой поликлиники в Пскове

16:28, 15 сентября 2021, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский со своими заместителями Александром Братчиковым и Еленой Полонской посетил одно из самых известных предприятий региона - швейную фабрику «Славянка». Кроме того, были подняты вопросы о режиме работы автобусов в городе и о формировании комфортной городской среды.

Руководитель предприятия Елена Косенкова провела экскурсию по фабрике, показала цеха и рассказала гостям о том, что «Славянка» создана в 1945 году для пошива мужских костюмов. В настоящее время фабрика занимается также пошивом школьной формы.

«Сегодня «Славянка» – успешное предприятие региона, продукцию которого знают по всей России. А также – в Белоруссии, Казахстане, Молдове, Эстонии и Латвии. Мы все время развиваемся, работаем на новейшем оборудовании, используем натуральные ткани», - отметила Елена Косенкова.

Главная ценность предприятия – его коллектив. Сотрудники швейной фабрики на встрече с депутатом Госдумы Александром Козловским рассказали о волнующих их проблемах.

В частности, работники попросили посодействовать в решении вопроса продления на час вечерних автобусных рейсов. Поскольку сотрудникам – а это в основном женщины – после смен проблематично добираться домой. Другой вопрос касался строительства в микрорайоне Завеличье новой поликлиники. Кроме того, были заданы вопросы, касающиеся формирования комфортной городской среды.

«Данные вопросы актуальные. И мы проработаем пути их решения», - отметил Александр Козловский.

Александр Братчиков, присутствующий на встрече, в свою очередь добавил, что жители региона сами выбирают, какие общественные территории будут благоустраиваться в первую очередь. В Псковской области в этом году были открыты 26 волонтерских центров, в которых работали в том числе добровольцы «Единой России» для оказания информационной помощи в рамках онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».