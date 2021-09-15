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Общество

Псковские предприниматели вошли в состав штаба общественной поддержки «Единой России»

Псковское региональное отделение «Опоры России» заключило соглашение со штабом общественной поддержки «Единой России». Подписание соглашения прошло на базе штаба во время обсуждения вопроса развития предпринимательства в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии. 

В обсуждении приняли участие депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, секретарь Псковского городского местного отделения партии Елена Полонская, председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников, заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков, предприниматели, представители малого и среднего бизнеса.

«Единая Россия» сформировала народную программу, документ, который отражает видение развития нашего родного региона. В нее продолжают вноситься предложения, сформированные в ходе общественных обсуждений», — рассказал Александр Козловский.

Участники встречи поблагодарили «Единую Россию» за разработку в период пандемии коронавируса важнейших инициатив, направленных на поддержку предпринимателей, благодаря которым многим удалось избежать сокращения сотрудников на предприятиях.

Кроме того, предприниматели региона обсудили вопрос продления моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, а также проблему взаимодействия власти и бизнеса.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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