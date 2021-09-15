Переезжавшего дорогу велосипедиста сбили в Невеле

16:53, 15 сентября 2021, ПАИ

В Невеле 15 сентября сбили велосипедиста, переезжавшего дорогу в неположенном месте. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Невельский вестник».

Инцидент произошел на улице Урицкого в Невеле. Велосипедист попал под колёса автомобиля ВАЗ-2107.

По словам очевидцев, велосипедист попал под колёса «семерки», когда переезжал дорогу в неположенном месте. Велосипедист отделался ссадинами, ему оказана медицинская помощь. На месте аварии работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС. Больше фотографий с места происшествия смотрите здесь>>>.