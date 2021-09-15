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Форум зарубежных и российских выпускников ПсковГУ пройдёт в честь столетия Евгения Маймина

Форум зарубежных и российских выпускников Псковского государственного университета «На пересеченных рубежах» пройдёт 17-21 сентября. Мероприятие посвящено столетию профессора, доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР Евгения Маймина, сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Форум откроет блок Inmemoriam «Я их помню»: ученики Маймина, выпускники псковского вуза разных лет, коллеги, родственники и друзья выступят с воспоминаниями о выдающемся филологе и учителе.

Далее состоится научная конференция «Опыты литературного анализа», в рамках которой выступят специалисты из Шотландии, Германии, Франции, Латвии и Эстонии. Всего в конференции заявлено более 70 участников, среди которых академики, члены-корреспонденты РАН и РАО, профессора, доктора и кандидаты наук. 

Третий блок форума представляет собой научно-методический онлайн-семинар учителей русского языка стран Балтии и Белоруссии. Организатором мероприятия выступает научно-просветительский центр русского языка и культуры имени профессора Е.А. Маймина совместно с кафедрой филологии и коммуникаций и РКИ ПсковГУ.

«Мы решили, что лучшим воплощением дела жизни замечательного преподавателя и ученого станет объединение усилий филологов для сохранения русской культуры и языка, – рассказала профессор ПсковГУ, руководитель научно-просветительского центра русского языка и культуры Аида Разумовская. – Благодаря привитой любви к «гуманистическому литературоведению» у наших выпускников в современной школе будет продолжаться традиция воспитания в молодом поколении высокой духовности и читательской культуры».

Ректор вуза Наталья Ильина отметила, что Евгений Маймин был выдающимся учёным. «Он внёс значительный вклад в подготовку кадров для народного образования, подготовил специалистов высокого профессионального уровня. Сегодня мы особенно видим, как обширна география его учеников – многие из них стали педагогами, докторами наук, профессорами в разных странах мира. Для каждого педагога – это самое высокое достижение, ведь, как известно, учитель продолжается в своих учениках», – добавила ректор.

Форум зарубежных и российских выпускников «На пересеченных рубежах» проводится в рамках социокультурного проекта «Преодолевая границы» открытого института русского языка и культуры имени профессора Е.А. Маймина ПсковГУ и Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры», который получил поддержку фонда президентских грантов 2019 года.

Полную программу форума смотрите по этой ссылке.

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