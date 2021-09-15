Галина Неваленная поздравила с 90-летием узницу фашистских концлагерей
Депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная поздравила несовершеннолетнюю узницу Таисию Токину с 90-летием, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.
«Смотря на вас, мы понимаем, что нам есть с кого брать пример, учиться силе духа и преодолевать трудности, быть настойчивыми в достижении целей, достойно воспитывать новые поколения», - сказала в поздравительном слове Галина Неваленная. Также она пожелала имениннице крепкого здоровья, бодрости духа, поддержки родных и близких и вручила приветственный адрес главы города и цветы.
Именинница поблагодарила властей города за оказанное внимание и поделилась своими воспоминаниями о тех страшных годах. Она рассказала, что после войны работала в колхозе, затем переехала в Псков и трудилась на стройке штукатуром-маляром.
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