Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся в Стругокрасненском районе

19:09, 15 сентября 2021, ПАИ

В Стругокрасненском районе 15 сентября произошло ДТП, в результате которого автомобиль съехал в кювет рядом с поворотом, недалеко от деревни Красная Горка и несколько раз перевернулся.

По предварительным данным, житель Санкт-Петербурга управлял автомобилем “Лада Гранта» во время сильного дождя. Водитель не справился с управлением на опасном повороте и вылетел в кювет, в момент аварии мужчина находился в машине один.