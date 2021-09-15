Молодежный центр приглашает псковичей на бесплатную экскурсию
Псковичей приглашают на бесплатную экскурсию о героической обороне Пскова от войск польского короля Стефана Батория, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском молодежном центре. Экскурсия пройдет в рамках праздника «Воевода Шуйский» 25 сентября.
Экскурсантов набирают в две группы, которые посетят экскурсию в разное время. Экскурсоводом выступит член Союза краеведов России Андрей Тесаков.
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