Выставка старинных утюгов работает в Опочке

16:34, 11 сентября 2026, ПАИ

Выставка старинных утюгов «От рубеля до Филипса» открылась для гостей и жителей Опочки в местном краеведческом музее. Об этом ПАИ сообщили в администрации Опочецкого муниципального округа.



Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»











Как отметили организаторы, представленные предметы – не просто вещи быта, а настоящие свидетели истории, которые помогают заглянуть в прошлое и по-новому взглянуть на привычное.

Среди экспонатов – рубель и валек (старинные приспособления для разглаживания ткани), духовой утюг, утюг с пятью поддувалами, трубой и задвижкой, чугунные литые утюги и утюг советских времён. Особое внимание привлекает редкий экземпляр с поддувалами. Каждый предмет – отдельная история о жизни предков и о том, как со временем менялся их быт.

Выставка будет работать два месяца. По словам организаторов, она позволит прикоснуться к наследию земляков, ощутить связь поколений и узнать немало любопытных фактов. Посетить экспозицию приглашают всех – и взрослых, и детей.