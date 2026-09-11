Выставка старинных утюгов работает в Опочке
Выставка старинных утюгов «От рубеля до Филипса» открылась для гостей и жителей Опочки в местном краеведческом музее. Об этом ПАИ сообщили в администрации Опочецкого муниципального округа.
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Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
Как отметили организаторы, представленные предметы – не просто вещи быта, а настоящие свидетели истории, которые помогают заглянуть в прошлое и по-новому взглянуть на привычное.
Среди экспонатов – рубель и валек (старинные приспособления для разглаживания ткани), духовой утюг, утюг с пятью поддувалами, трубой и задвижкой, чугунные литые утюги и утюг советских времён. Особое внимание привлекает редкий экземпляр с поддувалами. Каждый предмет – отдельная история о жизни предков и о том, как со временем менялся их быт.
Выставка будет работать два месяца. По словам организаторов, она позволит прикоснуться к наследию земляков, ощутить связь поколений и узнать немало любопытных фактов. Посетить экспозицию приглашают всех – и взрослых, и детей.
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