В парклете ПАИ пройдут прямые эфиры с международного фестиваля молодёжи

16:40, 11 сентября 2026, ПАИ

На площадке парклета «Эфир» Псковского агентства информации пройдут прямые трансляции главных церемоний Международного фестиваля молодёжи – 2026. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

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13 сентября с 17:30 до 19:00 состоится трансляция церемонии открытия, 16 сентября с 17:30 до 19:00 – церемонии закрытия.

Международный клуб дружбы организует прямые эфиры с места событий: делегаты поделятся впечатлениями и эмоциями, расскажут о том, что уже успели увидеть и с кем познакомиться. «Приходите поддержать наших ребят», – написал Михаил Ведерников.

Отметим, Международный фестиваль молодёжи пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч лидеров из 191 страны. Псковскую область на фестивале представляют 20 человек. По итогам фестиваля Псковская область примет ответный визит: приедет делегация участников региональной программы из 14 стран мира. Гости познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием Псковской области и создадут собственный медиапродукт о нашей земле.

Добавим, Международный фестиваль молодёжи проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».