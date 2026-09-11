Делегация Псковской области отправилась на Международный фестиваль молодёжи

16:20, 11 сентября 2026, ПАИ

Делегация Псковской области в составе 20 человек отправилась на Международный фестиваль молодёжи. Масштабное событие пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч лидеров из 191 страны. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Псковскую область представят молодые люди, которые прошли отбор и показали готовность работать на большой международной площадке.

По итогам фестиваля Псковская область примет ответный визит. «К нам приедет делегация участников региональной программы из 14 стран мира. Гости познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием Псковской области, посетят серию экскурсий по ключевым объектам региона, примут участие в образовательных мастер-классах и создадут собственный медиапродукт о нашей земле», – рассказал глава региона.

Отметим, международный фестиваль молодёжи проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что в Пскове прошёл фестиваль «Твой формат». Участниками мероприятия стали подростки 14–17 лет, которые попробовали проявить себя в самых разных направлениях: в диджеинге, брейк-дансе, граффити, паркуре, фотографии, фиджитал-спорте, туризме и театральном искусстве.