Накануне выборов губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона

20:49, 15 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области обратился к жителям региона и призвал сделать важный выбор.

«Уважаемые жители Псковской области! 17, 18 и 19 сентября нам предстоит избрать депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания депутатов, а также глав двух районов.

Это крайне важный выбор. Он во многом определит вектор развития Псковской области и нашу способность справляться с современными вызовами, позволит развиваться и строить лучшее будущее для вас, жителей нашего региона.

Делая Псковскую область лучше, мы всегда преодолеваем различные трудности. Но именно последние полтора года противодействия пандемии стали настоящим испытанием на прочность для всей выстроенной системы.

При вашей непосредственной поддержке мы прошли его успешно. Регион сплотился перед лицом общей опасности и смог сделать самый сложный год временем больших достижений.

Мы сохранили областную экономику, ушли от негативных сценариев и их последствий. Промышленность практически не пострадала в год пандемии, а в первом полугодии 2021 года показала рост. Сельское хозяйство не прерывало своё динамичное развитие.

При поддержке федерального бюджета мы перезагрузили систему здравоохранения, усилили её тремя корпусами областной инфекционной больницы, закупили беспрецедентный объём новейшей медицинской техники. Сверх этого началась модернизация первичного звена – до 2024 года все районные и межрайонные больницы будут отремонтированы.

По поручению президента стартовала работа по модернизации инфраструктуры приграничных районов – это касается дорог, ЖКХ, системы образования и здравоохранения. Это стратегически важное направление, по которому уже в этом году начнётся разработка проектно-сметной документации.

За последние четыре года на территории Псковской области построены три общеобразовательных учреждения – в Пскове, Великих Луках и Дно, проведена реконструкция школы в Великих Луках. В 2021-2022 годах планируется строительство еще двух школ в Пскове, в 2022-2023 годах – в Гдове.

Объём финансирования регионального дорожного фонда с 2017 года вырос почти в три раза, с 4 до более чем 11 млрд рублей, а качество проводимых работ стало значительно выше. Из года в год растёт доля дорог, которая соответствует всем современным требованиям.

Мы продолжаем динамичное развитие транспортной сферы. При поддержке Председателя Правительства мы закупили 249 новых автобусов на общую сумму 1,25 млрд рублей. Пассажиропоток аэропорта с фактического нуля вырос к 2019 году до 34 тысяч пассажиров в год, в 2020 году – 45 тысяч, а с начала текущего года он составил уже почти 50 тысяч.

Мы начали модернизацию коммунальной системы, добились возобновления программы газификации, ведём системную работу по строительству новых объектов в сфере водоснабжения, теплоснабжения.

Нам ещё многое предстоит сделать. Поэтому очень важно сохранять набранный темп, чтобы с каждым годом Псковская область становилась всё более благоустроенным, комфортным, инвестиционно привлекательным регионом.

Команда для этого у нас есть – профессиональная, ответственная, заинтересованная работать на благо Псковской земли. Я призываю вас поддержать её на выборах, а со своей стороны сделаю всё необходимое, чтобы ваше доверие было оправдано и закреплено новыми и новыми победами.

Давайте вместе объединим усилия и сделаем все для развития нашей Псковской области и благополучия её жителей!» – призвал губернатор.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».