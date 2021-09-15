Выставка «Читая Достоевского» откроется в «Михайловском»
С 16 сентября гости и жители Святогорья смогут посетить выставку «Читая Достоевского», сообщает представитель Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
Новая экспозиция представляет сорок графических листов, большая часть из них – прямые иллюстрации к произведениям русского классика, выполненные прославленными мастерами: Юрием Селиверстовым, Андреем Ушиным, Михаилом Ройтером.
Посетители смогут увидеть здесь «Петербург Достоевского» в графике Николая Кофанова, а главным достоинством выставки является портрет писателя из знаменитой серии литографий художника-философа Юрия Селиверстова.
Выставка будет размещена в «Льняном амбаре» в мемориальной усадьбы Пушкиных. Вход свободный.
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