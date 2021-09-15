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Общество

Акция «Сохраним лес» стартовала в Псковской области

Псковская область 15 сентября присоединилась к Всероссийской акции «Cохраним лес», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения  партии «Единая Россия».

Активисты единого волонтерского штаба, куда входят добровольцы «Единой России», в первый день акции «Сохраним лес» высадили 450 саженцев сосны в Новоржевском районе в лесничестве «Бежаницкое». Всего за осень планируется высадить более 15 тысяч саженцев хвойных пород.

«Восстановление лесов, работа по сохранению природных ресурсов – важная задача, для решения которой в нашем регионе ежегодно проводится ряд мероприятий. Добровольцы «Единой России», в частности, проводят регулярные экологические субботники», – сообщил помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Отметим, весной текущего года в рамках акции «Сохраним лес» в Псковской области уже было высажено более восьми тысяч сосен.

За три года уже более 80 миллионов деревьев высажено в рамках акции по всей России.

В этом году акция «Сохраним лес» имеет особое значение как лесоклиматический проект, который направлен на решение задач лесовосстановления и обеспечения конкурентного преимущества России в рамках устранения последствий лесных пожаров.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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