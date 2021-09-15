Мужчина пострадал в результате ДТП в Усвятском районе

23:13, 15 сентября 2021, ПАИ

В Усвятском районе 15 сентября мужчина пострадал в результате опрокидывания машины в кювет, сообщает корреспондент газеты «Новая жизнь».

Не доезжая до деревни Рогозы в Усвятском районе, водитель автомобиля Hyundai Creta на крутом повороте съехал в кювет, машина перевернулась на бок.

По предварительной информации, водитель Hyundai Creta, ехавший со стороны Новгорода, не справился с управлением на крутом повороте и въехал в кювет, машина перевернулась. Водитель находится в шоковом состоянии.



Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего в Великие Луки.