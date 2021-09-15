Ожидается туман в Псковской области до 500м

23:47, 15 сентября 2021, ПАИ

Ночью и утром 16 сентября в период с 3:00 до 6:00 по Псковской области ожидается туман с видимостью 500м и менее. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Водителям, находящимся в пути, следует избегать лишних перестроений, обгонов. Рекомендуется увеличить дистанцию между автомобилями и плавно снижать скорость.