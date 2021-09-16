Еще 102 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

07:34, 16 сентября 2021, ПАИ

48 461 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 102 человек, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Выздоровел 41 921 пациент (за сутки – 121), умерло 724 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 520 392 теста на коронавирус (за сутки – 1 819).

«Перешагнули за отметку в 100 заболевших в сутки. Тенденция прогнозируемая, готовимся к новому эпидсезону», - написал глава региона.