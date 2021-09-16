Еще 102 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
48 461 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 102 человек, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
Выздоровел 41 921 пациент (за сутки – 121), умерло 724 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 520 392 теста на коронавирус (за сутки – 1 819).
«Перешагнули за отметку в 100 заболевших в сутки. Тенденция прогнозируемая, готовимся к новому эпидсезону», - написал глава региона.
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