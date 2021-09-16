5 упаковок кофе пытался украсть молодой пскович из магазина
Росгвардейцы задержали в Пскове молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение о том, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 23-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала 5 упаковок кофе. Сумма ущерба составила более 1000 рублей.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.
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