5 упаковок кофе пытался украсть молодой пскович из магазина

09:09, 16 сентября 2021, ПАИ

Росгвардейцы задержали в Пскове молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение о том, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 23-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала 5 упаковок кофе. Сумма ущерба составила более 1000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.