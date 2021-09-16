Сарай горел в подвале великолукской многоэтажки из-за свечи

09:14, 16 сентября 2021, ПАИ

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В подвале многоквартирного дома в Великих Луках из-за неосторожного использования свечи горел сарай. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел 15 сентября вечером в кирпичном многоквартирном доме на улице Гастелло.

В результате возгорания у сарая была повреждена стена. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании свечи. Пожарным удалось спасти от огня три сарая.