Сарай горел в подвале великолукской многоэтажки из-за свечи
В подвале многоквартирного дома в Великих Луках из-за неосторожного использования свечи горел сарай. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошел 15 сентября вечером в кирпичном многоквартирном доме на улице Гастелло.
В результате возгорания у сарая была повреждена стена. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании свечи. Пожарным удалось спасти от огня три сарая.
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