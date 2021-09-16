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В псковской колонии осужденный провалился в сливное отверстие и повредил ногу

В исправительной колонии в деревне Серёдка Псковского района осужденный провалился в сливное отверстие и повредил ногу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

По результатам проверки по факту несчастного случая в работе ИК-4 выявили нарушения уголовно-исполнительного законодательства. Находясь на рабочем месте в помещении столовой для спецконтингента, мужчина провалился ногой в сливное отверстие, куда стекают излишки воды в ходе мойки овощей и посуды, и получил повреждение коленного сустава.

Администрация не обеспечила расследование несчастного случая полно и всесторонне, были нарушены сроки и порядок, документы составлены не по установленным правилам. Причиной несчастного случая признали действия осужденного, который грубо нарушил производственную дисциплину, не соблюдал технику безопасности при выполнении должностных обязанностей. «Однако фактически администрация колонии не обеспечила безопасные условия труда в помещении мойки здания столовой для спецконтингента, поскольку защитная решётка на сливном отверстии, в которое провалился осужденный, не отвечала требованиям безопасности», - подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, были выявлены нарушения при обеспечении данного осужденного средствами индивидуальной защиты. Работающие на участке «Столовая» люди не были ознакомлены с действующими картами специальной оценки условий труда.

В связи с выявленными нарушениями в адрес начальника ФКУ ИК-4 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры по устранению выявленных нарушений. ФКУ ИК-4 привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

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