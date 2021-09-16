Александр Котов: Мы существенно улучшим ситуацию в Псковской области при поддержке Владимира Путина

10:38, 16 сентября 2021, ПАИ

По мнению председателя Псковского областного Собрания депутатов, на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая прошла 11 сентября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил самые важные для региона задачи.

«Наш губернатор очень чётко определяет наиболее важные проблемы, в решении которых Псковской области нужна помощь, - отметил спикер областного парламента. - Загружать президента мелкими, проходящими вопросами неправильно, а вот обратиться за помощью в решении ключевых вопросов, наиболее важных для региона, это оправданно. Губернатор Псковской области очень чётко обозначил две на сегодняшний день ключевые проблемы. Мы оцениваем важность проблемы по количеству обращений, жалоб в различные инстанции от граждан. Мы существенно улучшим ситуацию в Псковской области при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина».

Александр Котов напомнил, что практически в каждом районе на встречах с жителями звучит проблема, связанная с нехваткой медицинских кадров.

«У нас не хватает фельдшеров на станциях скорой медицинской помощи, фельдшеров на акушерских пунктах, среднего медицинского персонала в межрайонных больницах. Я уже не говорю о том, что мы испытываем острый дефицит врачей. Те меры, которые мы принимаем, в том числе финансово ёмкие, они недостаточны для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, решить кадровые проблемы, прежде всего в медицинской отрасли. В этой связи Михаил Ведерников совершенно оправданно обратился к президенту за помощью, и помощь эта заключается в том, чтобы мы могли укрепить материально-техническую базу Псковского государственного университета в целях расширения возможности работы медицинского факультета», - сказал Котов, напомнив, что Михаил Ведерников на встрече поставил вопрос об оказании помощи в строительстве лечебно-лабораторного корпуса Псков ГУ, а президент пообещал поддержку. «Естественно, это будет не так быстро, потому что любой процесс требует определённой подготовки, но в будущем мы можем получить подготовленные медицинские кадры, которые придут на работу в наши лечебные учреждения», - подчеркнул спикер псковского парламента.

Вторая проблема, которая была озвучена губернатором на встрече с президентом, это необходимость модернизации электросетевого хозяйства.

«Когда происходят природные аномалии, у нас надолго выключается электроэнергия. Населённые пункты неделями могут находиться без подачи электроэнергии. Это в первую очередь связано с состоянием линий электропередачи. В Псковской области 8 тысяч 300 населённых пунктов, большая протяженность линий электропередачи, в том числе и в лесных массивах, просеках, опоры, которые требуют замены, провода, которые долгое время не подвергались замене», - отметил Александр Котов.

По его словам, решение этой проблемы не полномочия региона. «Мы не обязаны тратить на это региональные средства, но мы понимаем, что энергетикам самим из этого положения не выйти. Можно сколько угодно жаловаться на длительное отсутствие электроэнергии, но, пока не будут приняты кардинальные меры, мы ситуацию изменить в лучшую сторону вряд ли сможем, потому что одними организационными вопросами эту проблему не решить», - заметил Котов.

Спикер отметил, что Михаил Ведерников обратился за помощью и поддержкой к президенту, соответствующая программа модернизации электросетевого хозяйства подготовлена, она согласована губернатором, депутаты Псковского областного Собрания тоже в этом участвовали.

«Мы принимали постановление-обращение к Правительству Российской Федерации с целью оказания помощи в финансировании этой программы, которая в настоящее время разработана.

Конечно, объём финансирования колоссальный, и мы рассчитываем на поддержку президента, будут приняты соответствующие меры для того, чтобы эта программа могла заработать. Здесь тоже за один год всё не решишь, но тем не менее это начало большой работы, которая приведет к устойчивому электроснабжению Псковской области. На встречах с жителями мы постоянно слышим проблему долгого отсутствия электроэнергии, что приводит к неудобствам, люди совершенно справедливо эти вопросы адресуют власти, которая должна реагировать на жалобы», - заключил Александр Котов.

Подробнее о рабочем визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Псковскую область читайте здесь.