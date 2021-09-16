Семь километров дороги ремонтируют в Стругокрасненском районе

10:56, 16 сентября 2021, ПАИ

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подрядная организация ООО «ДАФ» обновляет асфальтное покрытие на участке с 62-го по 69-й км от границы Псковской и Новгородской областей в Стругокрасненском районе Псковской области, на трассе Шимск – Феофилова Пустынь. Завершается укладка верхнего слоя, сообщает пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ранее на обоих участках провели расчистку полосы, ремонт пяти водопропускных труб и фрезерование асфальта. Планируют закончить ремонт в 2023 году. Сейчас там работают 45 человек и 21 единица техники: асфальтоукладчик, перегружатель, катки, щетки, экскаваторы, самосвалы. На обозначенном участке используется асфальтобетонная смесь А16ВТ, соответствующая новому ГОСТу. Это мелкозернистый, гладкий асфальтобетон, в состав которого входят мелкий щебень и полимерный битум, что предотвращает образование колейности. Для контроля качества укладки дорожники проверяют пористость, плотность и температуру покрытия специальным прибором.

Объект приводят в порядок благодаря дополнительной федеральной поддержке, которую Псковская область в числе других регионов получила из резервного фонда Правительства РФ. Всего на мероприятия дорожного нацпроекта в регион поступило 500 млн рублей. На эти средства в нормативное состояние будет приведено 4 объекта: дорога Шимск – Феофилова Пустынь, участки дорог Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, Граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск и улицы Коммунальной в Пскове. Протяженность дорожных работ составит около 30 км.