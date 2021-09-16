Дом на улице Балтийской в Пскове сдан в эксплуатацию
Многоквартирный дом по адресу ул. Балтийская, 7 сдан в эксплуатацию, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации представитель специализированного застройщика АО «Псковжилстрой».
Сообщается, что жильцы уже начали приходить в офис компании за ключами от своих квартир и подписывают акты приема.
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