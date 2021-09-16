«Псковэнергосбыт» призывает вовремя оплачивать квитанции за свет

10:47, 16 сентября 2021, ПАИ

Своевременно оплачивать счета за электроэнергию призывает жителей Псковской области АО «Псковэнергосбыт». Электронные счета за август были размещены в Личных кабинетах потребителей в начале сентября, а сейчас почтальоны разносят по домашним адресам бумажные квитанции.

Наиболее выгодно оплачивать электроэнергию на сайте «Псковэнергосбыта», поскольку комиссия будет нулевой, напоминают в компании. Это можно сделать и без регистрации в Личном кабинете потребителя. Достаточно знать номер своего лицевого счета, который указан в каждой квитанции.

Пользователям Личных кабинетов платить за свет еще удобнее. Ведь все нужные данные в системе уже есть, и нужно только нажать кнопку «Перейти к оплате». Информация о поступлении средств появится в ЛК через минуту. Кстати, если платите с помощью других сервисов, например в Сбербанк онлайн, то информация о платеже поступает в Личный кабинет в течение нескольких дней.

Оплатить квитанции также можно в центре обслуживания потребителей «Псковэнергосбыта» (без комиссии), на почте, в банке или с помощью банковских онлайн-сервисов.

Не забывайте передавать показания! При оплате на сайте АО «Псковэнергосбыт» внесите актуальные показания в Личном кабинете или без регистрации в ЛК.

При оплате в отделениях «Псковэнергосбыта», на почте или в банке запишите актуальные показания в квитанцию и сообщите их оператору.

При оплате через Сбербанк онлайн - запишите новые показания в графу «Текущие показания».

Существуют и другие способы передачи показаний:

группа «Псковэнергосбыта» в ВК

чат-бот в Телеграм

СМС на телефон 8-911-370-30-80 (формат передачи «XXX YYY», где «ХХХ» - десятизначный номер лицевого счета, «YYY» - текущие показания счетчика).

Если показания не будут переданы или будут переданы после 25-го числа, то счет выставят из расчета по среднемесячному потреблению абонента за последние полгода, а через три месяца без показаний квитанции будут приходить с расчетом по нормативу. Впрочем, при поступлении показаний обязательно сделают перерасчет.