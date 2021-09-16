Свыше 110 тысяч тонн овощей ввезли в Псковскую область

11:19, 16 сентября 2021, ПАИ

На территорию России через федеральное казенное предприятие «Лобок» и ФКП «Долосцы», расположенные на российско-белорусской границе в Псковской области, с января по август 2021 года было ввезено 111 тысяч тонн овощей и фруктов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора осуществило карантинный санитарный контроль более 30,5 тыс. тонн продовольственного картофеля, почти 23 тыс. тонн моркови, 17,5 тыс. тонн белокочанной, краснокочанной и 87 тонн пекинской капусты, 11,2 тыс. тонн огурцов, 5,2 тыс. тонн свеклы, почти 5 тыс. тонн яблок, 2,6 тыс. тонн томатов, 438 тонн лука, 216 тонн грибов и более 2 тыс. тонн другой плодоовощной продукции.

Все партии фруктов, овощей и ягод были проверены на соответствие санитарным требованиям ЕАЭС.